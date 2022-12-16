Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri

Çin'in Pasifik'te artırdığı askeri varlığı ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları dahil bölgesel tehditler gerekçesiyle Japonya, savunma politikasında değişikliğe gitti.

Kişida Fumio hükümeti, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı" gibi 3 milli doktrinin güncellediğini açıkladı.

"MEVCUT KAPASİTE YETERLİ DEĞİL"

Kabinenin yeni stratejiyi onaylaması sonrası Japon Başbakan, düzenlediği basın toplantısında, ülkesini "çevreleyen güvenlik ortamının süratli değiştiğini" söyledi.

Hükümetin mevcut savunma kapasitelerinin yeterliliğini sorgulayan simülasyon gerçekleştirdiğini kaydeden Kişida, "Anladığım kadarıyla mevcut kapasite yeterli değil." dedi.

"Füze teknolojileri hızla gelişiyor. Aynı anda çok sayıda füze fırlatılması olasılığı var." ifadesini kullanan Kişida, söz konusu durumu, "Japonya'yı çevreleyen zorlu bir ortam" olarak niteledi.

"VAZGEÇİRMEYE YETECEK GÜÇTE CAYDIRICI BİR KARŞI SALDIRI KAPASİTESİ"

Kişida, Japonya ordusunun "karşı saldırı kapasitesi" edinmesinin, diğer ülkelerden gelecek füze saldırısı tehditlerini püskürtmenin önemini vurguladı.

Japon Başbakan "(Karşı tarafı) Saldırı amaçlarından vazgeçirmeye yetecek güçte caydırıcı bir karşı saldırı kapasitesini elde tutmak zaruri." diye konuştu.

"Beklenmedik durumlar ile barış zamanı arasındaki ince çizginin bulanıklaştığını" kaydeden Kişida, Japonya'nın siber savunmasını da güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

STRATEJİNİN DETAYLARI

Güncellenen savunma politikalarına göre Çin "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın "en çetin ve karmaşık güvenlik durumuyla" karşı karşıya olduğu vurgulandı ve füze savunma kapasitesinin artırılmasına değinildi.

Japonya'nın "sadece füze savunması ile Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin füze tahkimatlarını büyük ölçüde ikmal etmesi durumuyla baş edemeyeceği" kaydedildi.

Kapasite marjında Japonya'nın, "asgari öz savunma tedbiri olarak, düşman bölgesine etkili karşı saldırı yapabilme kabiliyeti kazanılmasını gereği" kayda geçirildi.

Stratejiye göre, acil durumda Japonya, saldırıları caydırmak amacıyla "diğer bir ülkenin topraklarına doğrudan karşı saldırı" imkanına sahip askeri kapasite edinebilecek.

Ülkede 2023 mali yılından itibaren 5 yıllık savunma bütçesi 43 trilyon yene (315 milyar dolar), 2027 itibarıyla yıllık savunma bütçesi, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine çıkarılacak.