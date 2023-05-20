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20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:00:00

Japonya Başbakanı Kişida, G7 marjında diplomasi maratonunu sürdürüyor

Kaynak: AA

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G7 Zirvesi'ne davet edilen Endonezya, Hindistan ve Brezilya liderleriyle görüşme yaptı.

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'da G7 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri katılıyor. Zirveye davet edilen Endonezya, Hindistan, Brezilya liderleri de Japonya'da bulunuyor.

Ev sahibi Kişida, G7 marjında diplomasi maratonunu sürdürüyor.

Başbakan Kişida, zirve marjında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığına göre, görüşmede iki lider, Hint-Pasifik bölgesi ile "Küresel Güney" olarak tanımlanan ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Görüşme sonrası Hint lider Modi, Hiroşima kentinde, Hindistan bağımsızlığının simgesi görülen Mahatma Gandhi'nin büstünün açılışını yaptı.

Modi, Twitter'dan "Hiroşima'daki bu büst çok önemli bir mesaj veriyor. Gandhi'nin barış ve uyum idealleri tüm dünyada yankılanıyor" mesajını paylaştı.

Japon Başbakan, daha sonra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir saat süren görüşme yaptı. İki lider Doğu Asya ve Ukrayna konularını ele aldı.

Kişida görüşmede, "Uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu iklim, gıda, kalkınma, barış ve istikrar gibi zorlukları ele almak için geniş bir yelpazede, ortaklarla çalışmamız çok önemli." dedi.

Lula da görüşmede, Japon firmaların ülkesindeki yatırımlarını anımsatarak, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

Özgürlük ve demokrasi gibi temel değerlerin önemini teyit eden iki lider, hukukun üstünlüğüne dayalı bir uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışılmasında mutabık kaldı.

Japon Başbakan Kişida, zirveye Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı olarak davet edilen Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü.

İki lider görüşmede, Myanmar krizi dahil olmak üzere ASEAN bünyesindeki sorunların gidişatını ele aldı.

G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek.

Etiketler : japonya kişida fumio diplomasi g7 liderler zirvesi
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