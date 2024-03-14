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14 Mart 2024 Perşembe 09:51:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 09:51:00

Japon uçakları Çin jetleri için havalandı... Pasifik'te gerilim tırmandı

Kaynak: AA

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Doğu Çin Denizi'nde sular ısınıyor. Japon savaş uçakları, Doğu Çin Denizi'nde, Çin'e ait uçaklara önleme uçuşu yaptı.

Japonya'ya ait savaş uçaklarının, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sular üzerinde, Çin'e ait 3 uçağa karşı önleme uçuşu yaptığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Çin'e ait iki bombardıman uçağı ve bir gözetleme uçağına karşı Japon savaş uçakları havalandı.

Habere göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) yayımladığı haritada, Çin'e ait nükleer kapasiteli H6 ve Y9 tip uçakların ihtilaflı sular üzerindeki seyri gösterildi.

Miyako Boğazı ile Okinawa arasında seyreden ve Batı Pasifik'e doğru sorti gerçekleştiren Çin'e ait 3 uçağa karşı Japonya'ya ait savaş uçakları önleme uçuşu yaptı.

SDF'nin açıklamasında, "Y-9 istihbarat uçağı ve H-6 bombardıman uçakları Pasifik Okyanusu üzerindeyken, Çin'e ait bir insansız hava aracının da bu hava sahasında uçtuğu tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : japonya çin savaş uçağı
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