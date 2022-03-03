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03 Mart 2022 Perşembe 10:24:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 10:24:00

Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor

Kaynak: AA

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Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor.

Otomobil üreticileri, Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların etkilerinden kaçınmayı hedefliyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, St. Petersburg fabrikasındaki üretimin "bir sonraki duyuruya kadar" durdurulacağını açıkladı.

Japon üretici, söz konusu karardan Avrupa bölgesinin üretim ve satış faaliyetlerinin etkilenmeyeceği duyurdu.

RAV4 SUV ve Camry Sedan model araç üreten St. Petersburg fabrikasının yıllık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Mazda, Nissan

Honda Motor, Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı. Rusya'da lokal tesisi bulunmayan firma, ABD üzerinden bu ülkeye araç sevkiyatı yapıyordu.

Mazda Motor ise Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'da parça ithalatını askıya almayı planlıyor.

Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya almayı, Nissan Motor ise süreci yakından izleyip karar vermeyi planlıyor.

Etiketler : Toyota UKRAYNA RUSYA JAPONYA
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