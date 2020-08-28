Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa ediyor

Japon medyası: Başbakan Şinzo Abe istifasını açıklayacak
Japon medyası, Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifasını açıklayacağını yazdı. Abe'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Japonya'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NHK, Başbakan Shinzo Abe'nin bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacağını duyurdu.
65 yaşındaki Abe'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.
2007 yılında da sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Abe, 2012'de tekrar seçilmişti.
8 yıldır başbakan olarak görev yapan Shinzo Abe, ülkede en uzun süre bu makama sahip olan lider olma rekorunu elinde tutuyor.
Abe'nin oyları, Koronavirus süreci ve partisindeki çalkantılı süreç ile birlikte yüzde 30 seviyelerine düşmüştü.
(hurriyet.com.tr)
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