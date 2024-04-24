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24 Nisan 2024 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 10:07:00

Jamaika'dan Filistin kararı

Kaynak: AA

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Jamaika, Filistin'i devlet olarak tanıdı. Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi.

Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, yaptığı basın açıklamasında, "Jamaika'nın, uzun süredir devam eden (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü" belirtti.

Smith, dün yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti.

Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Barbados yönetimi de 20 Nisan'da, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Etiketler : jamaika filistin devlet
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