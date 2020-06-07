Ivanka Trump'ın üniversitede yapacağı mezuniyet konuşması Floyd tepkileri yüzünden iptal edildi
ABD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı Floyd'un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti.
Wichita State Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestocularla ilgili açıklamaları üzerine kızı Ivanka Trump'a konuşmacı olarak yaptığı daveti geri çekti.
Üniversiteden yapılan açıklamada, ’un ölümüyle gündeme gelen ''sosyal adaletsizlik'' sorunları arasında bu davetin ''zamansız'' olduğu belirtildi.
''İPTAL KÜLTÜRÜ VE BAKIŞ AÇISI AYRIMCILIĞI AKADEMİK ÇEVRELERE AYKIRI BİR DURUM''
Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi.
Trump, ''Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı. İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum. Birbirimizi dinlemek artık her zamankinden daha önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.
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