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04 Mart 2023 Cumartesi 22:44:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 22:44:00

İtalya'daki göçmen faciasında ölenlerin sayısı 70'e çıktı

Kaynak: AA

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İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında 26 Şubat'ta batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Crotone'ye bağlı Steccato di Cutro beldesi açıklarında geçen pazar yaşanan olayın ardından denizdeki arama faaliyetlerinde bulunan cesetlerle ölü sayısı 70 oldu.

Kayıp sayısının 20 ile 47 arasında değiştiği bildirildi.

Başbakan Meloni, faciada hükümetin sorumluluğu iddialarını reddetti

Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, göçmen faciasına ilişkin İtalyan basınına konuştu.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri ve güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonu yapmamasına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Meloni, "Gerçekten onları kurtarmak istemediğimiz mi düşünülüyor? Frontex'ten (Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı) herhangi bir acil durum sinyali gelmedi." dedi.

Meloni, bu faciaları önlemenin tek yolunun göçmen teknelerinin kalkış noktalarından engellenmesi olduğunu ifade etti.

Meloni, facia yaşayan bölgeyi Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ziyaret etmesine karşın hükümetin ilgi göstermemesi eleştirileri için de bir sonraki bakanlar kurulunu Steccato di Cutro'da yapacaklarını bildirdi.

Crotone Belediye Başkanı Vincenzo Voce de bu olayda hükümeti yanlarında göremediklerini söyleyerek, "Başbakan olarak yakınlığınızı göstermeye inanmıyorsanız en azından bir anne olarak gelin." diye konuştu.

Bu arada, son faciada yaşamını yitirenleri anmak ve bu tür faciaların önlenmesi için İtalya'nın farklı kentlerinde yürüyüşler yapıldı.

ÖLENLERİN EN AZ 32'Sİ AFGAN

Afganistan'ın Roma Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin en az 32'sinin Afganistan vatandaşı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 5 Afgan'ın hastanelerde tedavi altında olduğu, 72 Afgan'ın ise göç merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

Yaşamını yitirenlerin, yakınları tarafından tespit edildiği ve cenazelerin çoğunluğunun İtalya'da defnedileceği ifade edildi.

Etiketler : italya göçmen Meloni

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