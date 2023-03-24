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24 Mart 2023 Cuma 14:21:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 14:21:00

İtalya'nın en büyük nehri Po'daki kuraklık sıkıntısı sürüyor

Kaynak: AA

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İtalya'nın kuzeyinden geçen ve tarımsal üretim açısından önemli bir kaynak olan Po Nehri, kar suyu ve yağış azlığı nedeniyle kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor.

Ülkede geçen yaz baş gösteren kuraklık sıkıntısı, kış aylarında da yağış seviyesinin normale göre düşük olması sebebiyle sürüyor.

Kuraklıktan en çok etkilenen su kaynağı ise ülkenin en büyük nehri Po. Kaynağını Alpler'deki eriyen kar sularından ve yağışlardan alan Po'nun su seviyesinin kuraklık sebebiyle kritik düzeylere gerilediği belirtiliyor.

Basında yer alan haberlerde, Po'nun Lombardiya bölgesi içinden geçen bazı noktalarda su seviyesinin standarda göre yaklaşık 3,2 metre daha az olduğu kaydedildi.

Özellikle Piyemonte ile Lombardiya bölgeleri arasındaki Gerola Köprüsü mevkisinde nehir yatağındaki suyun ciddi şekilde azaldığı ve toprakta su azlığından çatlakların oluştuğu görüldü. Anadolu Ajansı AA, nehirdeki kritik durumu dron ile görüntüledi.

Ayrıca, Po Nehri'nde su akışındaki net azalmanın uydu görüntülerine de yansıdığı ifade edildi. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) gözlem programı Copernicus Sentinel-2 uydusunun çektiği görüntülerde Po'nun seviyesindeki azalmanın net şekilde görüldüğü kaydedildi.

İtalya Ziraatçiler Derneğinin (Coldiretti) verilerine göre, ülkenin tarımsal üretimi için önemli bir kaynak olan Po'daki su seviyesinin azalması, 2022 yazında bölgede sadece pirinç üretiminin yüzde 30 dolayında düşmesine yol açtı.

Ülkede iklim araştırmaları yapan CIMA vakfı da şubat ayında Po'yu besleyen kaynaklardan İtalyan Alpleri'ndeki kar oranının yaklaşık yarı yarıya azaldığını ve son 10 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 53 daha az kar bulunduğunu açıklamıştı.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, mart ayı başında kuraklık kriziyle mücadele için 4 maddelik yol haritası belirlemişti.

Buna göre, Başbakanlık'ta bu konuyla alakalı ilgili tüm bakanlıkları kapsayacak kontrol mekanizması oluşturulacak ve olağanüstü bir komiser bu mekanizmanın çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olacak. Bu kapsamda "Ulusal Su Yönetim Planı" belirlenecek, ayrıca kuraklıkla mücadele için gerekli çalışmaların hızlandırılması sağlanacak ve su kaynaklarının sorumlu şekilde kullanılması konusunda bilinçlendirme kampanyası başlatılacak.

Etiketler : İtalya Giorgia Meloni KURAKLIK

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