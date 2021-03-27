İtalyan'dan F-35'in uçak gemisinde kullanılmasına onay

Akdeniz'ki görevinden dönen uçak gemisinin Cavour'da 5. nesil savaş uçağı F-35B'nin kısa kalkış ve dikey iniş denemelerinin yapıldığı bildirildi.



Akdeniz'de yapılan bu denemelerinin 28 Şubat'ta başlayıp yaklaşık dört hafta sürdüğünü ve 1 Mart'ta tamamlandığı bildirildi. C denizde yapılan denemelerden başarı ile geçtiği iddia edildi.

F-35B'nin denizde kabiliyetlerini test etmek ve kapasitesini öğrenmek için yapılan testleri geçen uçak 2024 yılının sonunda yapılacak son testlerden sonra ülkelere teslim edilecek.

F-35, eğitim uçuşu sırasında kendi kendini vurdu

ABD Donanması'na ait bir F-35B savaş uçağı, yakın hava desteğine yönelik eğitim uçuşu sırasında ateşlediği 25 mm'lik top mermisi nedeniyle kendini vurdu. Uçağın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Military.com'un aktardığına göre olay 12 Mart'ta Arizona'daki Yuma Hava Üssü'nde yaşandı.

Gece görevi için havalanan F-35B'ten ateşlenen 25 mm'lik mermi, namlu ağzından çıktıktan hemen sonra infilak ederek uçağın gövdesinde 'A sınıfı' olduğu belirtilen, 2.5 milyon dolar tutarında bir hasara yol açtı.

Olay sırasında yara almayan pilot, F-35B'yi güvenli bir şekilde hava üssüne döndürmeyi başardı ancak uçağın artık kullanılamayacağı ifade edildi.

Star.com.tr