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03 Mart 2023 Cuma 20:06:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 20:06:00

İtalyan senatör Astorre, Senato'daki ofisinde hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İtalya'da parlamentonun üst kanadı Senato üyesi Demokrat Partili (PD) Senatör Bruno Astorre, çalışma ofisinde yaşamını yitirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ana muhalefet konumundaki merkez solun çatı partisi PD'den Senatör Astorre, Senato'nun başkent Roma'nın merkezinde yer alan Cenci Sarayı'ndaki ofisinde bugün hayatını kaybetti.

Senatörün ölümü dolayısıyla Roma Cumhuriyet Başsavcılığının intihar şüphesiyle soruşturma başlattığı ve Astorre'nin ofisinde inceleme yapılacağı belirtildi. Bu incelemeye doğrultusunda, 59 yaşındaki Astorre'nin cenazesinin otopsi yapılıp yapılmamasına karar verileceği kaydedildi.

Astorre'nin ölümünün ardından İtalyan siyasetinin önde gelen isimlerinden taziye mesajları geldi.

Senato Başkanı Ignazio La Russa, olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek Senato'da bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

BAŞBAKAN MELONİ ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Başbakan Giorgia Meloni de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Senatör ve PD Lazio Bölgesi Sekreteri Bruno Astorre'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Tutkulu ve sadık bir rakip, iyi bir insandı. Şahsım ve hükümetim adına eşinin, ailesinin ve siyaset camiasının acısını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Astorre'nin partisi PD'nin lideri Elly Schlein da "Senatör Bruno Astorre'nin trajik ölüm haberi bizi şoke etti ve derinden üzdü. Ailesinin yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

İlk kez 2013'te PD listelerinden Senato'ya seçilen Astorre, 25 Eylül 2022'de yapılan erken seçimlerde üçüncü kez Senatör olarak seçilmişti.

Bu arada, La Repubblica gazetesi de Senatör Astorre'nin kendi hayatına son vermiş olabileceğini yazdı.

Etiketler : Giorgia Meloni İtalya parlamento

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