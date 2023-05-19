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İtalyan enerji devinin CEO'su: EastMed Türkiye'siz gerçekleştirilemez
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19 Mayıs 2023 Cuma 22:36:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 22:36:00

İtalyan enerji devinin CEO'su: EastMed Türkiye'siz gerçekleştirilemez

Kaynak: TRT Haber

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İtalyan enerji devi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının olmazsa olmaz olduğunu "Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de EastMed'in inşası imkansız" sözleriyle altını çizdi. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki antlaşması sonrasında doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret etti.

İtalyan enerji devi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi'nin EastMed boru hattı projesi ile ilgili çıkışı Rum kamuoyunda gündem oldu.

Projenin "Türkiye'siz hayata geçirilemeyeceğini" vurgulayan Descalzi, Türkiye'nin katılımı olmadan, projenin planlama ve inşasının imkansız olduğunu söyledi.

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan 'deniz yetki anlaşmasının önemine dikkat çekti.

DENGELERİ DEĞİŞTİREN ANLAŞMA

Descalzi, anlaşma ile Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret etti ve "İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ın, Türkiye'nin katılımı olmadan bir anlaşmaya varabileceklerini hayal edemeyiz." dedi.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tüm planları değiştiren Libya ile deniz yetki anlaşması sonrası EastMed adımını atmıştı.

2 Ocak 2020'de imzalanan anlaşma ile; Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'deki gazın Güney Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması amaçlandı.

ABD başta projeye destek vermişti ancak daha sonra projeyi ekonomik ve uygulanabilir bulmayarak desteğini geri çekti.

Etiketler : ABD Doğu Akdeniz İtalya Libya
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