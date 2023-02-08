İtalya'dan Türkiye'ye destek mesajı! 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var'

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli ve yardım gönderdi. İtalya da bu ülkelerden bir tanesi.

İtalya Büyükelçiliği, deprem bölgesine yapılan yardımları paylaştığı sosyal medya gönderisinde, Türkiye'nin COVID-19 pandemi döneminde İtalya'ya yolladığı yardım paketlerinin üzerindeki cümleyi kullandı:

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

TÜRKİYE, İTALYA'YA YARDIM ELİ UZATMIŞTI

Dünyada COVID-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzanmıştı.

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü yer almıştı.