İtalya'dan Türkiye'ye destek mesajı! 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var'

İtalya'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj: Karanlığın ardında nice güneşler var
İtalya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle deprem bölgesine yardım gönderdi. Büyükelçilik, bu yardımı 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözüyle paylaşması dikkatleri çekti.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli ve yardım gönderdi. İtalya da bu ülkelerden bir tanesi.
İtalya Büyükelçiliği, deprem bölgesine yapılan yardımları paylaştığı sosyal medya gönderisinde, Türkiye'nin COVID-19 pandemi döneminde İtalya'ya yolladığı yardım paketlerinin üzerindeki cümleyi kullandı:
"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."
Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, Karanlığın ardında nice güneşler var.— Italy in ���� (@ItalyinTurkey) February 7, 2023
������������@DPCgov #deprem pic.twitter.com/HtOcUff3bb
TÜRKİYE, İTALYA'YA YARDIM ELİ UZATMIŞTI
Dünyada COVID-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzanmıştı.
Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü yer almıştı.
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