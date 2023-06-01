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01 Haziran 2023 Perşembe 19:25:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 19:25:00

İtalya'dan Kosova ve Sırbistan arasında diyalog çağrısı

Kaynak: AA

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sırbistan ile Kosova arasında diyaloğun hakim olması gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gayriresmi NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Norveç'in başkenti Oslo'da İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerginliğe değinen Tajani, Sırp ve Kosovalı liderlerle yaptığı görüşmelere dair NATO müttefiklerini bilgilendirdiğini belirtti.

Tajani, "Balkanlar'daki durum ele alındı. Sırbistan ve Kosova arasında diyalog hakim olmalıdır." dedi.

Kosova'nın Zveçan Belediyesi'nde 29 Mayıs'ta çıkan arbedede 14 İtalya askerinin yaralanması dolayısıyla buradaki toplantıda büyük bir dayanışma gördüklerini ifade eden Antonio Tajani, "Yaptığımız iş için büyük takdir vardı. NATO, Balkanlar'da kalacak. Türkler ve İngilizler de gerekirse takviye konuşlandırmaya hazır." diye konuştu.

Tajani, bugünkü toplantılarında Ukrayna'yı güçlü şekilde desteklemenin sürdürülmesi taahhüdünün de değerlendirildiğini ifade etti.

Toplantılarda İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunun da gündeme geldiğini aktaran Tajani, "İsveç'in üyeliği için hepimiz büyük desteğimizi belirttik. Bunun Vilnius'ta gerçekleşmesini ümit ediyoruz ve (NATO) Genel Sekreter, Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son düğümleri çözmeye çalışacağını söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : italya Antonio Tajani kosova sırbistan
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