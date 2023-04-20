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20 Nisan 2023 Perşembe 20:43:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 20:43:00

İtalya'da yük treni raydan çıktı, ülke genelinde seferler aksadı

Kaynak: AA

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İtalya'nın Floransa kenti yakınlarında yük treninin gece saatlerinde raydan çıkması, ülke genelinde demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklara yol açtı.

İtalya Devlet Demiryolundan (RFI) yapılan açıklamaya göre, Castello İstasyonu'nda sabaha karşı yerel saatle 03.15 civarında yük treninin son vagonu raydan çıktı.

İtalyan itfaiyesince, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

İtalyan basını, kaza sebebiyle demir yolu altyapısında ciddi hasar oluştuğunu yazarken büyük vinçlerle raydan çıkan vagonu kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşımında ülkenin kuzeyden güneye uzanan hatta ana arteri olan Floransa ile Bolonya arası da tren seferlerine kapandı.

YÜZLERCE YOLCUNUN GARLARDAKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde yapılması gereken çok sayıda hızlı tren seferinin bir kısmı iptal edilirken bazılarında da 3 saate varan gecikmelerin kaydedildiği belirtildi.

Floransa'da demir yolu ulaşımını felce uğratan kaza nedeniyle Roma'daki Termini Garı, Floransa Santa Maria Novella İstasyonu, Bolonya Merkez Garı, Milano Merkez Garı ve Napoli'deki istasyonlarda kaos yaşandığı, yüzlerce yolcunun garlardaki bekleyişi sürüyor.

Yolcuların seferlerdeki gecikmelerden rahatsız olduğu kaydedildi.

Yük treninin raydan çıktığı sırada yaklaşık 160 yolcusuyla Milano-Salerno seferini yapan şehirler arası trenin de Sesto beldesi yakınlarında durmak zorunda kaldığı ve güvenlik güçlerinin bu trendeki yolcuların kurtarılması için çalıştığı ifade edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de kazayla ilgili yazılı açıklamasında, "Floransa'da olanları büyük dikkatle takip ediyorum. RFI teknisyenleriyle sürekli iletişim halindeyim. Özellikle tüm yolcular için hizmetin yeniden başlamasını temin etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalyan devlet demir yolu firması Trenitalia da yolcularını ek gecikmeler olabileceği konusunda uyarırken tren seferlerinin öğleden sonra yeniden başlamasının beklendiği kaydedildi.

Etiketler : italya İtalyan itfaiyesi yük treni
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