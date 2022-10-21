İtalya'da yeni kabine kuruluyor

İtalya, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk aşırı-sağcı başbakanına hazırlanıyor.

25 Eylül'de yapılan genel seçimin galibi aşırı-sağcı lider Meloni, Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından kabul edildi.

İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Meloni'nin bakan listesini Mattarella'ya sunduğu ve listenin kabul edildiği belirtildi.

İtalya'nın ilk kadın Başbakanı olacak Meloni liderliğindeki yeni hükümet yarın sabah parlamentoda yemin edecek.

Yeni hükümetin gelecek hafta hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisi'nde güven oyu alması gerekiyor.