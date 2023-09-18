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İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
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18 Eylül 2023 Pazartesi 17:38:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 17:38:00

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

Kaynak: AA

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İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, maaşların ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bazı sendikaların çağrısıyla ülke genelinde toplu taşıma sektöründe çalışanlar, maaş koşullarının iyileştirilmesi ve haftalık çalışma saatlerinin 35 saatle sınırlandırılması talepleriyle greve gitti.

Greve katılım, şehirlere göre farklılık gösterdi. Başkent Roma'daki metro hatlarında 5 durağın grev nedeniyle ulaşıma kapatıldığı, bununla beraber otobüs seferlerinin büyük kısmının yapıldığı ancak bazı seferlerde gecikme yaşandığı bildirildi.

Roma'da grevden habersiz pek çok kişinin duraklarda otobüs beklediği görüldü.

Turistik kentlerden Venedik'te ise otobüs ve feribot çalışanlarının yüzde 70 oranında greve katıldığı belirtildi.

Güneydeki Potenza kentinde greve katılımın yüzde 80, Matera kentinde ise bu oranın yüzde 70 civarında olduğu kaydedildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da diğer yerlere göre greve katılımın daha düşük olduğu ifade edildi.

Grev nedeniyle kent içi ulaşımda farklı şehirlerde zaman zaman aksaklıkların yaşandığı da aktarıldı.

Etiketler : italya toplu taşıma grev
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