Teleferik kabini bin 500 metreden yere çakıldı! 9 kişi hayatını kaybetti

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23 Mayıs 2021 Pazar 17:59:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 17:59:00

İtalya'da teleferik düştü: 9 kişi öldü

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İtalya'nın kuzeyindeki Verbania kentinde teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattındaki bir kabin yere çakıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre kabinde bulunan 11 kişiden 9'u hayatını kaybetti.

Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.

Etiketler : italya teleferik Stresa-Mottarone
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