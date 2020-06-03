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03 Haziran 2020 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 16:00:00

İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı

Kaynak: AA

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İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen bölgeler arası seyahat kısıtlamasını kaldırırken, dış sınırlarını da Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi ülkelerine açtı.

Başbakan Giuseppe Conte’nin 16 Mayıs’ta açıkladığı son kararnameye göre, Kovid-19’a yönelik sıkı karantina tedbirlerinin serbest dolaşıma ilişkin son önemli kısıtlaması bugün itibariyle resmen kalktı.

Salgının Avrupa’da ilk ve en ağır etkilediği yer olan İtalya’da 10 Mart’tan bu yana uygulanan tedbirlerin kalkmasıyla ülke içinde bölgeler arası seyahat önündeki kısıtlamalar ve izin belgesi uygulamaları sonlandırıldı. Buna ilişkin tren seferleri artırılırken, ülke genelinde 23 havaalanı da ulaşıma açıldı.

Virüsle birlikte yaşanılacak dönem olarak anılan "2. aşama" tedbirleri çerçevesinde yüksek hızlı trenlere, 37,5 derece ve üstünde ateşi olanlar alınmayacak.

Diğer yandan, Başbakanlık kararnamesiyle ülke genelinde seyahat yasağı kalkmasına karşın bazı bölge yönetimleri önlemleri bir süre daha sürdürme kararını verdi.

Başkent Roma’nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi, 37,5 derece ve üzerinde ateşi olanları bölgeye kabul etmezken, Sardinya Adası yönetimi ise adaya gelenler için kayıt olmaları şartını koşuyor.

Bu arada, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla sabah saatlerinde ülkenin güneyinde Messina Boğazı'nı geçerek Sicilya’ya ulaşmak isteyenlerin araç kuyruğu oluşturduğu görüldü.

İTALYA AB’YE DE SINIRLARINI AÇTI

İtalya, bugünden itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine dış sınırlarını açarken, gelenler için 14 günlük karantina uygulaması ve diğer önleyici tedbirleri de yürürlükten kaldırdı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok önemli bir tarih. Bugünden itibaren İtalyanlar, ülke içinde özgürce hareket edebilir. Aynı zamanda bu, tüm dünyaya İtalya olarak verdiğimiz önemli bir güven mesajıdır. Yeni başlayan ve normale dönmeye hazır olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını da bölgeler arası seyahatle dış sınırların AB ülkelerine açılmasını, "İtalya yeniden açılıyor" ve "İtalya seyahat etmeye geri dönüyor" başlıklarıyla gördü.

İtalya'nın AB ülkelerine sınırlarını açmasına karşılık, salgının Avrupa’da ilk çıktığı yer olan İtalya’ya bu konuda bazı ülkelerin mesafeli olması, bazı ülkelerin ise şartlı izin vermesi nedeniyle Avrupalı turist akışının ne zaman başlayacağı ülkede merak konusu olmaya devam ediyor.

İtalya’da Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayından bugüne kadar 33 bin 530 kişi hayatını kaybetti.

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