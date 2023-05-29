İtalya'da seçimin galibi belli oldu

Ülkede kısmi yerel seçimlerde, 7 büyük kentte ilk turda hiçbir adayın yüzde 50+1 oyu alamaması sebebiyle en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapıldı. Söz konusu 7 kent ve bazı beldelerde dün başlayan oy verme işlemi bugün öğleden sonra yerel saatle 15.00'te (TSİ 16.00) sona erdi ve oy sayımına geçildi.

İtalyan ANSA ajansının sandık çıkış anketlerine dayandırdığı haberine göre, Vicenza, Terni, Massa, Pisa, Siena, Ancona ve Brindisi gibi 7 büyük kentte yapılan ikinci tur seçimde 5 kenti, halihazırda ülkede iktidarda bulunan merkez sağ ittifak kazandı.

Buna göre merkez sağ, Ancona'da Daniele Silvetti, Brindisi'de Giuseppe Marchionna, Massa'da Francesco Persiani, Pisa'da Michele Conti, Siena'da Nicoletta Fabio ile seçimi kazandı ve buraları merkez soldan aldı.

Muhalefetteki merkez solun başarı elde ettiği tek yer ise Vicenza kenti oldu. Merkez solun adayı Giacomo Possamai, merkez sağdan mevcut Başkan Francesco Rucco'yu yenerek, Vicenza'yı sola kazandırdı.

Büyük kentler arasında Terni'de bağımsız aday Stefano Bandecchi, merkez sağdaki rakibi Orlando Masselli'den daha fazla oy alarak başkan seçildi.

Ortaya çıkan tabloda en dikkati çekici sonuç ise solun kalesi olarak tanımlanan Toskana Bölgesi'ndeki Pisa, Siena ve Massa kentlerinde merkez sağın başkanlık yarışını kazanması oldu.

İki turlu seçimde yarışan toplam 13 büyükşehirden 9'unu merkez sağ, 3'ünü merkez sol ve 1'ini de bağımsız aday kazanmış oldu.

Bu arada, özerk bölgeler Sicilya ve Sardinya adalarındaki beldelerde de ilk tur seçim dün ve bugün gerçekleştirildi.

- BAŞBAKAN MELONİ VE MERKEZ SAĞDAKİ ORTAKLARI SONUÇLARDAN MEMNUN

Ülkede yaklaşık 7 aydır hükümette olan Giorgia Meloni liderliğindeki merkez sağ koalisyon iktidarı için test olarak görülen kısmi yerel seçimlerde ortaya çıkan bu sonuçlar iktidarı ortaklarını memnun etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından videolu bir açıklama yapan merkez sağ koalisyonunun başbakanı Giorgia Meloni, bugünkü sonucun tarihi bir sonuç olduğunu belirterek, "Merkez sağ bu idari seçimleri kazanıyor ve İtalyanlar nezdindeki konsensüsünü, gücünü teyit ediyor. Merkez sağa güven duyan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bu sonuç bizi ileriye götürmek ve işimizi daha da iyi yapmak için teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı zamanda iktidar ortağı Forza Italia Partisi'nin Koordinatörü Antonio Tajani, merkez sağın "olağanüstü şekilde kazandığı" ve özellikle Ancona'da 30 yıllık sol yönetimini sona erdirdiği için memnun olduklarını söyledi.

Bir diğer Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı aynı zamanda iktidar ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de seçimlerde istediği sonuca ulaşamayan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'e göndermede bulunarak, "Mükemmel bir Schlein etkisi" yorumunu yaptı.

Muhalefetteki Yeşil İttifak ve Sol Parti üyesi Angelo Bonelli ise kısmi yerel seçimleri sağın kazandığını bu durumda muhalefetin bu sonuçları kendi içinde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

PD'nin seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere olağanüstü toplandığı ve toplantının sürdüğü basına yansıdı.