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20 Haziran 2020 Cumartesi 19:47:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 19:47:00

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi

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İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 331'lik düşüşle 21 bin 212'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 275'e ulaştı.

Son 24 saatte 262 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 546'lık artışla 182 bin 453'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 152'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 943 bin 825 test yapıldı.

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