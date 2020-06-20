İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.
Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 331'lik düşüşle 21 bin 212'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 275'e ulaştı.
Son 24 saatte 262 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı 546'lık artışla 182 bin 453'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 152'ye geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 943 bin 825 test yapıldı.
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