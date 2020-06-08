08 Haziran 2020 Pazartesi 19:27:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 19:27:00
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 33 bin 964'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor
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