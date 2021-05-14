İtalya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İtalya'nın ikinci büyük kenti olan Milano'da, Filistinliler başta olmak üzere farklı grupların organizasyonuyla gösteri yapıldı.

Şehir merkezindeki Duomo meydanında toplanan yaklaşık 3 bin kişi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik sert müdahale ve saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarının açıldığı gösteride, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulunuldu.

Göstericiler "İntifada", "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" sloganları attı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanışa geçti.

İsrail'in Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, polisin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisi Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmadı. Bunun üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail'in Gazze'de 500'ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 27'si çocuk 103 Filistinli şehit oldu, 530'dan fazla kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı.