İtalya'da İsrail'e yönelik boykot çağrısı yapıldı

Başkent Roma'da Filarete Caddesi'ndeki bir süpermarketin önünde toplanan Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ve sol tandanslı siyasi partilerden bir grup gösterici, "İsrail'e boykot" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açarak boykot kampanyasını duyurdu.

Yaklaşık 100 kişilik grup adına yapılan konuşmalarda, İsrail'e destek verdiği belirtilen bazı çok uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerine ayrıca İsrail'in ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapıldı.

Boykot çağrısı yapan sivil toplum kuruluşu temsilcisi soyadını vermeyen Beatrice, "Bugün Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağı olan herkese yönelik büyük bir boykot kampanyası başlatmak üzere buradayız. Çok uluslu şirketlerin bu konuda doğrudan sorumlulukları olduğunu biliyoruz." dedi.

Öğrenci Evo da Gazze'de sivillerin katledildiğini belirterek, "Filistin'de yaşananların soykırım olduğunu bildiğimiz için buradayız. Bu, sosyal medyanın olduğu dönemde yaşanan bir soykırım ki hükümetimizin, parlamentomuzun, Avrupa Birliği'nin bütünüyle suç ortaklığında gerçekleşiyor. Bugün geniş ulusal çapta kampanya yürütmek için tarihi bir göreve sahip olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

Göstericiler, süpermarketin önünde bir süre "Filistin'e özgürlük", "Siyonist, terörist devlet İsrail", "İsrail defol, Filistin benim toprağım", "Katiller" ve "İsrail'i boykot ediyoruz" sloganları attı.

Aktivistler, gelecek haftalarda da İtalya genelinde boykot çağrılarını sık sık gündeme getirmek üzere bu tür etkinlikler yapacaklarını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu 1 Aralık sabahı "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.