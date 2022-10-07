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İtalya'da hükümet kış dönemi için enerji tasarruf planını belirledi
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07 Ekim 2022 Cuma 15:42:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 15:42:00

İtalya'da hükümet kış dönemi için enerji tasarruf planını belirledi

Kaynak: AA

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İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı.

Ülkede enerji konularından sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, 2022-2023 kış döneminde enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada bölgelere göre zaman sınırlaması getiren bir kararname imzaladı.

Kararnameyle İtalya, hava sıcaklıkları göz önünde bulundurularak, güneyden kuzeye 6 iklim bölgesine ayrıldı, kaloriferlerin açılabileceği tarih aralıkları ve günlük çalışma saatleri belirlendi.

Buna göre, kaloriferler, en güneydeki Akdeniz adalarının olduğu A Bölgesi'nde 8 Aralık-7 Mart döneminde açılabilecek ve günde 5 saat çalıştırılabilecek.

B Bölgesi'nde 8 Aralık-23 Mart ve günde 7 saat, C Bölgesi'nde 22 Kasım-23 Mart ve günde 9 saat, D Bölgesi'nde 8 Kasım-7 Nisan ve günde 11 saat, E Bölgesi'nde 22 Ekim-7 Nisan ve günde 13 saat kaloriferler açılabilecek.

Ülkenin en soğuk kesimi olan kuzeydeki Alp dağlarının geçtiği yerler ve iç kesimdeki dağlık alanlar ise F Bölgesi ilan edilirken buralarda ısınma için herhangi bir dönem ve saat sınırlaması getirilmedi.

Etiketler : Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani 2022-2023 kış dönemi enerji tasarrufu
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