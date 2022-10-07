İtalya'da hükümet kış dönemi için enerji tasarruf planını belirledi
Kaynak: AA
İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı.
Ülkede enerji konularından sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, 2022-2023 kış döneminde enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada bölgelere göre zaman sınırlaması getiren bir kararname imzaladı.
Kararnameyle İtalya, hava sıcaklıkları göz önünde bulundurularak, güneyden kuzeye 6 iklim bölgesine ayrıldı, kaloriferlerin açılabileceği tarih aralıkları ve günlük çalışma saatleri belirlendi.
Buna göre, kaloriferler, en güneydeki Akdeniz adalarının olduğu A Bölgesi'nde 8 Aralık-7 Mart döneminde açılabilecek ve günde 5 saat çalıştırılabilecek.
B Bölgesi'nde 8 Aralık-23 Mart ve günde 7 saat, C Bölgesi'nde 22 Kasım-23 Mart ve günde 9 saat, D Bölgesi'nde 8 Kasım-7 Nisan ve günde 11 saat, E Bölgesi'nde 22 Ekim-7 Nisan ve günde 13 saat kaloriferler açılabilecek.
Ülkenin en soğuk kesimi olan kuzeydeki Alp dağlarının geçtiği yerler ve iç kesimdeki dağlık alanlar ise F Bölgesi ilan edilirken buralarda ısınma için herhangi bir dönem ve saat sınırlaması getirilmedi.
- Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya hazır
- İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi
- Belarus, Barış ödülüne tepki gösterdi: Nobel mezarında ters döndü
- Putin'in 70. yaş günü: Lukaşenko traktör, Rahman meyve piramitleri hediye etti
- Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün
- UNICEF: Pakistan'da 10 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı var