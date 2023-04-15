VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dereye düşen kızını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti
Milli judoculardan Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 4 madalya
Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak
Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü
ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı
15 Nisan 2023 Cumartesi 23:57:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 23:57:00

İtalya'da ev hapsindeyken firar eden Rus iş adamının kaçışı tartışma yarattı

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Milano'da ev hapsinde tutulduğu sırada 22 Mart'ta kaçan Rus iş insanı Artem Uss'un firarının aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Hakkında kara para aklama, yaptırımları delme ve silah kaçakçılığı gibi suçlamalarla geçen kasımdan bu yana Milano yakınlarında tutulduğu ev hapsinden, 22 Mart'ta elektronik prangasını kırarak kaçan 40 yaşındaki Uss'un firarı, İtalya'da bu olaya ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Muhalefet partileri Demokratik Parti (PD) ve Daha Fazla Avrupa (+Europa) partisi, Uss'un nasıl kaçabildiğine dair hükümetten açıklama talep ederken, Başbakan Meloni, Etiyopya ziyareti sırasında İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Elbette yaşanan şey çok ciddi. Kesinlikle anormallikler var. Bence esas anormallik; İstinaf Mahkemesi'nin hakkında iade kararı bulunan kişiyi ev hapsinde tutulmasına yönelik kararın devamı yönünde verdiği karardır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Carlo Nordio, Uss'un ev hapsinde tutulması kararını veren hakimler hakkında inceleme başlatılmasına karar verirken, Milano İstinaf Mahkemesi ise Adalet Bakanlığının ABD'nin iade talebinin kendilerine zamanında gönderilmediği için Uss'un hapiste kalma kararının bozularak ev hapsine alınması kararı alındığını belirtti.

ARTEM USS ULUSLARARASI TUTUKLAMA KARARI SEBEBİYLE TUTUKLANMIŞTI

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesi valisinin oğlu iş adamı Artem Uss, Ekim 2022'de İtalya'da hakkındaki uluslararası tutuklama kararı sebebiyle tutuklanmıştı.

Uss'un tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren Milano İstinaf Mahkemesi, 25 Kasım'da Rus iş insanının elektronik prangayla ev hapsinde tutulmasına karar vermişti.

Artem Uss, Milano'daki mahkemenin ABD'ye iadesini onaylamasından bir gün sonra 22 Mart'ta elektronik prangasına kırarak, ev hapsinden kaçmıştı. İtalyan yetkililer, Uss'un kaçtığını elektronik prangadan gelen sinyallerin kesilmesiyle fark etmişti.

İtalyan basını, Uss'un kaçışına Rus gizli servisinin yardım ettiğini yazmıştı.

Repubblica gazetesinde de daha önce ABD'nin Uss'un kaçabileceğine ilişkin İtalya Adalet Bakanlığını daha önceden uyardığı haberi çıkmıştı.

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen hafta Uss'un Rusya'da olduğunu yazmıştı.

Etiketler : İtalya Başbakanı Giorgia Meloni İtalyan basını
Kerem NFT dizisinde

Kerem NFT dizisinde
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
Buray enerjisi

Buray enerjisi
Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

Annesiyle babasının bir numaralı hayranı
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis
Polis zoruyla mahkemeye götürülecek

Polis zoruyla mahkemeye götürülecek
Kaza yaptılar

Kaza yaptılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX