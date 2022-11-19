VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bozkurt'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona gelindi
Van'da kale kalıntısının bulunduğu alanda Urartu tapınağı ortaya çıkarıldı
PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Başkan Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü
Rusya: Polonya'nın AGİT toplantısına Lavrov'un katılımını engellemesi kışkırtıcı
56. Konya Âşıklar Bayramı'na muhteşem final
Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi'ne bir ayda 15 milyonu aşkın kullanıcı erişim sağladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Terör örgütünün iddialarını dillendiren avukata dava
Perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü
Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
"Yetim ve kimsesiz çocukların sosyal devlet anlayışıyla ebeveyn sorumluluğunun üstlenilmesi mühimdir"
TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu heyetinden, Akkuyu NGS'de inceleme
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına karşılık vereceklerini duyurdu
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in son isteği yerine getirildi
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor
Herson'daki 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirilmek üzere Gürcistan'a giriş yaptı
Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Artvin'deki Karagöl, ziyaretçilerini sonbahar renklerinin suya yansıdığı görüntülerle karşılıyor
İtalya'da bu yıl şiddetli geçen kuraklığın etkileri tarım sektöründe sürüyor
Mısır'da yeni bir piramit keşfedildi
10 yaşında kilim dokuyor
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
19 Kasım 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 17:00:00

İtalya'da bu yıl şiddetli geçen kuraklığın etkileri tarım sektöründe sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya'da yaz aylarında kaydedilen aşırı sıcaklara ek olarak eylül ve ekim aylarında da önceki yıllara nazaran daha az yağış düşmesiyle yaşanan şiddetli kuraklığın etkileri, tarımsal üretim üzerinde devam ediyor.

Sıcak geçen yaz aylarının ardından İtalya, sonbahar dönemini de önceki yıllara oranla daha sıcak ve yağışsız geçirdi. İtalyan Atmosfer Bilimleri ve İklim Enstitüsüne (CNR) göre ülke bu yıl, 1800 yılından bu yana en sıcak yılını yaşadı.

Aşırı sıcaklar ve yağış seviyesinin düşük kalmasının etkisiyle İtalya'da bu sene son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanırken, tarımsal üretimde de bunun etkileri görülmeye devam ediyor.

Ülke genelinde tarımsal üretimin yüzde 30'unu etkileyen İtalya'nın en büyük ırmağı Po'da su seviyesinin Pavia yakınlarında Becca Köprüsü mevkisinde normalin 3 metre kadar altında olması tarım sektörünün çektiği sıkıntılara dair sinyaller veriyor.

Tarım sektöründen temsilciler, kuraklık nedeniyle ciddi zararlar kaydettiklerini belirtirken, kasım ayında yağışların başlamasıyla durumun toparlanmasını umut ediyor.

İtalyan Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) Milano-Lodi-Monza kentleri direktörü Umberto Bertolasi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Yağışsız geçen bir dokuz ay söz konusu. Su kaynaklarının yıllık ortalamaya göre yüzde 70 daha düşük olduğu bir yıldı. Dolayısıyla su kaynaklarının uygunluğu bakımından sorunlu bir yılı geride bırakıyoruz." dedi.

Bertolasi, kuraklık sebebiyle büyük göllerdeki su seviyesinin de düşüklüğüne dikkati çekerek, "Sulama sezonuna büyük göllerinizde yüzde 30 oranında doluluk oranıyla girdiğinizde sezon sadece çok zor geçecek demektir." diye konuştu.

Devletten doğal afet ilan etmesini beklediklerini ifade eden Bertolasi, "En çok zarar gören mahsuller pirinç ve mısır oldu. Bazı durumlarda hiçbir şekilde hasat mümkün olmadı hatta sulamayı başardığımız bazı ekili alanlarda da aşırı sıcak ve buharlaşma yüzünden yüzde 30'luk beklenmedik verim düşüşleri kaydedildi." ifadesini kullandı.

Bertolasi, kısa süre önce yaptıkları çalışmaya göre yalnızca Lombardiya bölgesinde birkaç milyar avroluk kayıpları olduğunu ifade etti.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano yakınlarındaki çiftliğinde tahıl, mısır ve hayvan yemi gibi tarımsal ürünler yetiştiren Antonio Dornetti de yılın farklı dönemlerinde çiftliğinde kuraklık sebebiyle ürünlerinde gözlemlediği sıkıntıları telefonuyla çektiği fotoğraflarla gösterdi.

Dornetti, "Bu yıl kaybımız çok fazla hem yağış azlığı hem de su kıtlığı sebebiyle. Mısırda yüzde 40 ile 50 oranında, çayırda ise yüzde 60 oranında kaybımız var. Önümüzdeki kış daha fazla yağmur yağmasını umuyoruz çünkü bu şekilde az yağış olmaya devam ederse durum daha kötü olacak." yorumunu yaptı.

Etiketler : italya tarım kuraklık
3 çocuğunu görenler şaşırıyor

3 çocuğunu görenler şaşırıyor
Setlere ‘O Kız' dönüşü

Setlere ‘O Kız' dönüşü
Cem-Seda aşkı belgelendi

Cem-Seda aşkı belgelendi
İtalya'da çok güzel hareketler

İtalya'da çok güzel hareketler
Eleştiriler umurumda değil

Eleştiriler umurumda değil
Hülya korumacı bir anne

Hülya korumacı bir anne
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Ailecek akvaryum keyfi

Ailecek akvaryum keyfi
Teoman'a dava şoku

Teoman'a dava şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX