İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi

Toskana bölgesindeki termal havuzların bulunduğu San Casciano dei Bagni'de yapılan kazılarda, geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan 24 ince işlenmiş bronz heykel keşfedildi. Heykellerden 5'inin 1 metreden uzun olduğu duyuruldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bronz heykeller, tespit edildikleri termal havuzun dibindeki çamur sayesinde son derece iyi şekilde korunarak, bu döneme kadar ulaştı.

Heykeller haricinde Latince yazılmış çok sayıda yazıt ile binlerce madeni paranın da bulundu.

Milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 1. yüzyıl arasındaki döneme ait olduğu belirtilen eserler arasında Yunan ve Roma mitolojisinde "güneş ve kehanet tanrısı" Apollon ve "tıp tanrısı" Asklepios'un kızı Hygieia'nın heykelleriyle bazı imparator heykelleri bulunuyor.

Söz konusu keşfi yapan kazı başkanı Siena Yabancılar Ünivesitesinden arkeolog Jacopo Tabolli, yaptığı açıklamada, "Bu, tarihi yeniden yazabilecek ve dünyanın her tarafından 60'tan fazla uzmanın üzerinde çalıştığı bir keşif." dedi.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da "İtalya'nın muazzam ve eşsiz hazinelerden oluşan bir ülke olduğunu teyit eden olağanüstü bir keşif." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, söz konusu keşif, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinde 1972'de keşfedilen 2 bin 500 yıllık Riace bronzlarından beri bulunan en önemli kültür varlığı.