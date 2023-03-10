İtalya, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik konferansa ev sahipliği yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin, bugün video konferans yöntemiyle yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

Tajani'nin toplantıda, İtalya olarak 26 Nisan'da Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik bir konferansa ev sahipliği yapacaklarını duyurduğu aktarılan açıklamada, bugünkü duyurunun, İtalya'nın, çatışmanın başlangıcından bu yana Kiev'e sağladığı güçlü siyasi, askeri, mali ve insani desteğe uyumlu bir çizgide olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Roma'daki konferansın amacının, İtalya'nın ve özel sektörünün, Ukrayna'nın yeniden inşasına katılma sürecine ilgisini Kiev'e göstererek, ülkenin teklifini net biçimde sunmak olduğu da kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, İtalya'nın, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde öncü bir rol oynamayı amaçladığı ifade edildi.