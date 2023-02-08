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08 Şubat 2023 Çarşamba 02:32:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 02:32:00

İtalya depremzedeler için Türkiye'ye sahra hastanesi gönderecek

Kaynak: AA

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İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarının faydalanması için bir sahra hastanesi ile donanmadan bir geminin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio ile çalışma toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu ile son saatlerde yapılan toplantılarda İtalya'nın daha fazla yardım yapması kararlaştırıldı." dedi.

Musumeci, buna göre İtalyan donanmasına ait bir geminin, Türkiye'ye sahra hastanesi kuracak İtalyan misyonu ve gerekli yardım malzemeleriyle en kısa sürede yola çıkacağını ifade etti.

Bu arada, Savunma Bakanı Guido Crosetto da öğleden sonra İtalyan Hava Kuvvetlerine ait ikinci bir C130 nakliye uçağının ekipman ve yardım malzemesiyle Türkiye'ye hareket ettiğini açıkladı.

İtalyan İtfaiyesi'ne bağlı bir yardım ekibi de sabah saatlerinde Adana'ya ulaşmıştı.

Sanremo Müzik Festivali'nin açılışında depremde hayatını kaybedenler anıldı

İtalya'nın Sanremo kentinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen ve açılışı bu akşam yapılan müzik festivalinde, Türkiye ve Suriye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler de unutulmadı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da katıldığı festivalin açılışında, organizasyonun sunucuları Amadeus ve İtalyan şarkıcı Gianni Morandi, deprem felaketinde Türkiye ve Suriye'de yaşamını yitirenleri sahnede 1 dakika sessiz kalarak andı.

Gecede ayrıca sunucu Amadeus, İtalyan kamu yayıncısı RAI kanalının Kızıl Haç, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ortak düzenlediği depremzedeler için yardım kampanyasını da duyurdu.

Etiketler : italya depremzede türkiye sahra hastanesi

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