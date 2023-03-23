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23 Mart 2023 Perşembe 21:54:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 21:54:00

İtalya Sahil Güvenliği Akdeniz'de 745 düzensiz göçmeni kurtardı

Kaynak: AA

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İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz'in farklı noktalarında düzenledikleri operasyonlarla 745 düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Reggio Calabria kentinde Sahil Güvenlik unsurları 3 devriye botuyla içinde çok sayıda göçmen bulunan bir balıkçı teknesine kurtarma operasyonu düzenledi.

Kıyıdan 90 mil açıktaki operasyonda 295 kişi kurtarılarak güvenli yere nakilleri sağlandı.

Bugün düzenlenen bir diğer kurtarma operasyonunda da Sicilya'nın doğusundaki Katanya kentindeki Sahil Güvenlik unsurları, kıyıdan 100 mil açıkta tehlikeli seyir koşullarında bulunan bir balıkçı teknesine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

İtalyan Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ve 3 ticari geminin de destek verdiği operasyonda 450 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Bu arada, ülkenin güneyindeki Cutro beldesi açıklarında 26 Şubat'ta yaşanan göçmen teknesi faciasında ölenlerin sayısı, denizde bir kişinin daha cesedinin bulunmasıyla 89'a çıktı.

Etiketler : İtalya Düzensiz Göçmenler operasyon

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