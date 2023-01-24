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24 Ocak 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 18:00:00

İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı

Kaynak: AA

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB), Batı Balkanlar'ın birliğe entegrasyonunu öncelikleri arasına alması gerektiğini, bu bölgenin uzun süre AB dışında kalmasına izin veremeyeceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde İtalyan siyasetini ve iş dünyasını bölgeye yakınlaştırmayı hedefleyen "İtalya-Batı Balkanlar" konferansı düzenlendi.

Başbakan Meloni, konferansa gönderdiği video mesajında, "Komşu bir ülke olarak İtalya, bu bölgenin tüm Avrupa'nın geleceği için sahip olduğu hayati önemi çok iyi biliyor. Adriyatik'in ötesinde olup biten her şeyin bizi anında etkilediğini deneyimlerimizden biliyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı gibi dünyadaki mevcut dinamiklerin bu konferansı gerekli kıldığını ifade eden Meloni, "Avrupa'nın Balkanlar'a karşı büyük sorumluluğu var. Bu bölgenin, bizim dünyamıza ve değerlerimize aidiyet duygusunu yeniden teyit etmek gerekiyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6 Aralık'taki AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ndeki mesajım da buydu." diye konuştu.

Bölgeye yönelik sadece ekonomik önlemlerle yetinemeyeceklerini dile getiren Meloni, "AB'nin bu bölgeye yönelik yeni bir vizyon koyması ve Batı Balkanlar'a genişlemeyi öncelikleri arasına alması acildir. Kıtamızın bu stratejik kısmının, ortak Avrupa evinin dışında uzun süre kalmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, bölgenin kendi ulusal güvenlikleri açısından da önem taşıdığının vurgulayarak "Batı Balkanlar'daki tüm halkların güvenliği ve büyümesi, İtalya'nın ulusal çıkarları için esas oluşturmaktadır." yorumunu yaptı.

Meloni, şunları kaydetti:

"Bu hükümetin amacı İtalya'yı daha fazla Balkanlar'a taşımak. Bu konferans, İtalya'nın bölgeye olan ilgisini yeniden başlatacak bir organizasyon. Şirketlerimiz zaten bölgede ve başrolde ancak bu varlığı yenilemeli, stratejik sektörlere yatırım yapmalıyız."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Trieste'deki bu toplantının kendileri için bir dönüm noktası olması gerektiğini dile getirirken Balkanlar'da daha fazla varlık göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Bölgenin istikrarının, güvenlik, yasa dışı göçle mücadele ve AB'ye entegrasyon açısından önem taşıdığına işaret eden Tajani, İtalya olarak bölgede başrolde olmak için gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İtalyan basını da bugünkü konferansın, Ekim 2022'de kurulan Başbakan Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin bölgeye verdiği önemi gösterdiğine dikkati çekti.

Etiketler : italya giorgia meloni batı balkanlar
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