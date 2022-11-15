VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
BM'den Ukraynalı ve Rus savaş esirlerinin işkenceye maruz kaldığı açıklaması
İtalya Başbakanı Meloni, ülkesiyle Türkiye'nin NATO'daki iş birliğinin önemini vurguladı
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ÜFE ekimde beklentilerin altında kaldı
AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankara'da buluşacak
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin soruşturması için özel ekip kuruldu
İngiltere'de uyuşturucu ticaretini PKK'ya bağlı çeteler kontrol ediyor
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
"Taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz"
"ABD ve AB vaatlerini uygularsa Rus gübre ve tahılının sevkiyatı önündeki engeller kalkar"
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'daki Nilüfer Barajı'nın suyu yok denilecek kadar azaldı
Batı medyasının İstiklal saldırısına 'iki yüzlü' bakışı
"İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı var"
Türk dış, güvenlik ve savunma politikalarının doktriner değişimi
39. kuruluş yılında hedefine adım adım ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2023'te dört pentatlon yarışı Türkiye'de yapılacak
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi
15 Kasım 2022 Salı 17:32:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 17:32:00

İtalya Başbakanı Meloni, ülkesiyle Türkiye'nin NATO'daki iş birliğinin önemini vurguladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ile ülkesinin NATO bağlamındaki iş birliğinin öneminin altını çizdiği bildirildi.

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan alçak terör saldırısı dolayısıyla Türk halkına ve hükümetine yakınlığını bizzat dile getirdi. İki lider, teröre karşı ortak mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiği konusunda mutabık." ifadesi kullanıldı.

Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde, Akdeniz bölgesinin geniş potansiyelini birlikte değerlendirme konusunda anlaştığı da belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider, düzensiz göçle mücadelede ve Libya krizinin çözümünü kolaylaştırmak için birlikte çalışma gereğinin üzerinde durdu. Rus saldırganlığının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştaki gelişmeler, Türkiye ile İtalya'yı kapsayan uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu temel sınamalar ele alındı. Liderler ayrıca ikili ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusunu paylaştı."

Açıklamada, "Başbakan Meloni, ayrıca İtalya ve Türkiye arasındaki NATO bünyesinde iş birliğinin önemini vurguladı ve Roma ile Ankara arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için beraber çalışma isteğini yeniden teyit etti." ifadesiine yer verildi.

Etiketler : italya türkiye nato
Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin

Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin
‘Daha çok gülecektik'

‘Daha çok gülecektik'
Üç ülkede 'Evet' diyecek!

Üç ülkede 'Evet' diyecek!
Topuklu ayakkabı şikayeti

Topuklu ayakkabı şikayeti
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Hayali çalışkan olarak anılmak

Hayali çalışkan olarak anılmak
Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi
Annem gayet iyi

Annem gayet iyi
Kafalar uyuşmadı ayrıldık

Kafalar uyuşmadı ayrıldık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX