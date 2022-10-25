VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanığın kardeşleri tanık olarak dinlendi
"Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz"
Küresel ham çelik üretimi eylülde yüzde 3,7 arttı
Eski ABD Savunma Bakanı Carter 68 yaşında hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Ticaret hacmimiz 20 yılda 4,5 milyar dolardan 34,5 milyar dolara ulaştı
Akdeniz Üniversitesinde üretilen 'otomatik yol kapanı' TSK envanterine girmeyi başardı
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek
"Tek amacımız, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır"
ABD'de konut fiyatları ağustosta sert düştü
Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi
Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz
Zelenskiy, İtalya'dan hava savunma sistemi istedi
İran'ın güneydoğusundaki silahlı saldırıda biri albay iki asker öldürüldü
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ihracatçıların KDV iade alacaklarının ödenmediği' iddialarını yalanladı
İtalya Başbakanı Meloni hükümetinin programını parlamentoya sundu
Bakan Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya'da, Fransa'da var
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 450 milyon lira ek kaynak
Euroleague ve Fiba Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu'da
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki
Wideangle Blockchain ve Web3 dünyasına merhaba dedi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Suudi Prens, Biden ile alay etti
25 Ekim 2022 Salı 16:46:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 16:46:00

İtalya Başbakanı Meloni hükümetinin programını parlamentoya sundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya Başbakanı Meloni, ekonomik durumun büyük savaştan bu yana en zor döneminden geçtiğini, önceliklerini, yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalan aile ve işletmeleri destekleyecek tedbirlerin güçlendirilmesine vereceklerini bildirdi.

Ülkede 25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın Giorgia Meloni liderliğinde kurduğu sağ koalisyon hükümeti, bugün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde, yarın da üst kanat Senatoda güvenoyu arayacak.

Güven oylaması öncesinde Başbakan Meloni, hükümetinin programını açıklamak üzere Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti.

Meloni, bugün İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak çıktığı bu yeni yolculukta omuzlarında hissettiği sorumluluk yükünün biraz daha arttığını ifade ederek, bu noktaya torpil ya da kollanarak gelmediğini söyledi.

İtalya'nın içinde bulunduğu durumun zaman kaybedilmesine izin vermediğini ve hükümet olarak hemen 2023 bütçesi üzerinde çalışmaya başladıklarını aktaran Meloni, "Ekonomik durum, (İkinci Dünya Savaşı) savaş sonrası dönemden bu yana en zor dönemden geçiyor. 2023 resesyon yılı olacak." dedi.

VERGİ BARIŞI

Başbakan, zor durumdaki vatandaşların ve KOBİ'lerin vergi durumlarını düzene sokmalarına izin verecek şekilde vergi barışı önermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yüksek enerji maliyetleri sorununa da değinen Başbakan Meloni, "Önceliğimizi, yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalan aile ve işletmeleri destekleyecek tedbirlerin güçlendirilmesine vereceğiz. Enerji krizi, 2023 bütçesinde isteyeceğimiz diğer önlemleri ertelemeye zorlayacak." diye konuştu.

Meloni, İtalya'nın kıyısı bulunduğu denizlerde de faydalanmaları gereken gaz sahaları olduğuna dikkati çekerek, buralara yönelmeleri gerektiğine işaret etti.

AB İLE İLİŞKİLER

AB ile ilişkilere ilişkin Meloni, "İtalya, tamamen Batı'nın ve onun ittifak sistemlerinin bir parçasıdır. Avrupa Birliğinin (AB) ve Atlantik İttifakının kurucusu (NATO), G7'nin üyesi ve Yunanistan ile Batı medeniyetinin ve onun değerler sisteminin beşiğidir." değerlendirmesini yaptı.

Meloni, şöyle devam etti:

"AB kurumlarında, sesimizi büyük kurucu bir millete yakışır, yüksek şekilde duyuracağız. Bunu, son haftalarda duyduğumuz üzere Avrupa entegrasyonunu yavaşlatmak veya sabote etmek için değil, aksine Avrupa'nın krizlere ve dış tehditlere yanıt vermede, vatandaşlara ve işletmelere daha yakın olmasına katkıda bulunmak üzere yapacağız."

AB ile yürürlükte olan taahhütlerine uyacaklarını, ancak bütçe de olmak üzere işlemeyen noktalara dair katkı vereceklerini dile getiren Meloni, "Sadece taahhütlerine uyan bir İtalya, Avrupa ve Batı'da uluslararası krizlerin getirdiği yüklerin daha dengeli bir şekilde paylaşılmasını talep etme yetkisine sahip olabilir." diye konuştu.

"UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK"

Başbakan Meloni, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa değinerek, "Ukrayna'nın ulusal egemenliğinin ve bütünlüğünün ihlal edilmesini, bu saldırgan savaşı kabul edemeyiz. Bu aynı zamanda ulusal çıkarlarımızı savunmanın en iyi yolu." dedi.

Meloni, Ukrayna halkına destekten başlayarak, İtalya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini ifade etti.

BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖNERİSİ

Meloni, reformlar konusunda İtalya'nın karar verici bir demokrasiye geçmesi gerektiğini savunarak, "İtalya'nın, istikrarı garanti eden ve halkın egemenliğini yeniden merkezine alan başkanlık sistemi anlamında bir anayasa reformuna ihtiyacı olduğuna güçlü şekilde inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Başbakan Meloni, başkanlık sistemi konusunda mümkün olan en iyi ve en çok paylaşılan reformu bulmak için, parlamentodaki tüm siyasi partilerle bunu tartışmak istediklerini belirterek, "Ancak ön yargılı muhalefet karşısında İtalya'da reform yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz açık. Bu hususta İtalyanlar tarafından bize verilen yetkiye göre ilerleyeceğiz." dedi.

Meloni, "Geçmişte daha önce merkez soldan da geniş biçimde kabul gören Fransız modeli üzerindeki yarı başkanlık fikrinden başlamak istiyoruz, ancak başka çözümlere de açığız." şeklinde konuştu.

"1938'DEKİ IRKÇI YASALAR, TARİHİMİZİN EN DÜŞÜK SEVİYESİDİR"

İtalya'nın 1922-1943 yıllarındaki faşist döneme ve faşist lider Benito Mussolini'ye sempati duymakla eleştirilen Meloni, hükümet programını açıkladığı konuşmada bu konuya da yer vererek, şunları söyledi:

"1938'deki ırkçı yasalar, tarihimizin en düşük seviyesidir. Bunu, halkımızı sonsuza dek damgalayacak bir utanç olarak gördüm. Özgürlük ve demokrasi, kendimi her zaman içinde gördüğüm çağdaş Avrupa uygarlığının ayırt edici unsurlarıdır. Bu nedenle anti demokratik rejimlere karşı hiçbir zaman sempati ve yakınlık hissetmedim. Faşizm dahil hiçbir rejime..."

Meloni, hükümet olarak vatandaşların ve işletmelerin hiçbir hakkını sınırlamayacaklarını, sivil hakların, kürtajın da buna dahil olduğunu vurguladı.

Başbakan Meloni, hükümetinin, her türlü ayrımcılık, ırkçılık, anti-semitizmle mücadele edeceğini, ülkenin "kansere dönüşen mafya sorunuyla" da başları dik şekilde yüzleşeceklerini aktardı.

İtalya'nın da her egemen ülke gibi yasa dışı kaçak göçe açık olmadığının altını çizen Meloni, "Savaşlardan, zulümlerden kaçanların sığınma hakkı tartışılmıyor ama İtalya'ya kimin gireceğini kaçakçılar belirleyemez." dedi.

Giorgia Meloni, hükümet olarak niyetlerinin düzensiz göçle mücadele olduğunu aktarırken, "Denizde bir ablukadan söz etmemi istemiyorsanız şöyle belirteyim: AB'nin Sophia Misyonu'nun üçüncü aşamasında öngörülen ama hiç uygulamaya konulmayan Kuzey Afrika'dan gemilerin kalkışının engellenmesini içeren orijinal önerisine geri dönmesi niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakanın konuşmasının ardından, Temsilciler Meclisinde hükümete güven oyu üzerinde genel görüşmelere geçildi.

Meloni hükümeti için Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda akşam saatlerinde güven oylaması yapılacak.

Etiketler : italya giorgia meloni parlamento
Çok kadınla günlerde büyüdüm

Çok kadınla günlerde büyüdüm
Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş

Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
12 günde 37 bin kişiyle buluştu

12 günde 37 bin kişiyle buluştu
Harbiye'de büyüledi

Harbiye'de büyüledi
Ailece karavanla Türkiye tatili

Ailece karavanla Türkiye tatili
Şarkılar âşıklar için

Şarkılar âşıklar için
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Metin'siz ilk sahne

Metin'siz ilk sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX