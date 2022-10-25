İtalya başbakanı: Başkanlık sistemine ihtiyaç var

İtalya'da yeni başbakan Georgia Meloni başkanlık sistemi istiyor.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri, parlamentodaki ilk konuşmasında anayasa reformuna vurgu yaptı; seçim kampanyasındaki vaatleri arasında yer alan başkanlık sistemine geçiş planını tekrarladı.

Yeni başbakan başkanlık sisteminin karar verici bir demokrasi olduğunu söyledi.

Başbakan Meloni, Fransa'dakine benzer bir yarı başkanlık sistemi önereceklerini açıkladı; geçmişte bazı merkez sol partilerin de benzer bir sistemi savunduğunu hatırlattı.

"BİR FIRTINANIN ORTASINDA YÖNETİMİ DEVRALDIM"

Georgia Meloni, ekonomik açıdan ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ekonomik durgunluk beklentisini vurgulayan Meloni, bir fırtınanın ortasında yönetimi devraldığını söyledi.

Meloni, Rusya'nın Ukrayna işgali konusundaki NATO çizgisine destek verdi.

Rusya'nın enerji kısıtlamalarına boyun eğmenin sorunu çözmeyeceğini kaydetti.