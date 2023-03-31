İsviçre'de 4 bankacı Putin'in arkadaşına yardım etmekten suçlu bulundu

Rusya'daki Gazprombank'ın Zürih şubesinin eski yöneticilerine, "Putin'in cüzdanı" lakaplı müzisyen Sergei Roldugin'e yardım ettikleri için ağır para cezası verildi.

Roldugin'in 2014-2016 arasında İsviçre'deki bankalara ödediği yaklaşık 30 milyon doların nereden geldiğine dair inandırıcı bir açıklama yapmadığı bildirildi.

741 BİN İSVİÇRE FRANGI PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

BBC'nin haberine göre, olaydan sorumlu tutulan 3'ü Rus 1'i İsviçreli 4 bankacı, toplamda 2 yıl ertelenmiş 741 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı. Savcılık, sanıklar için 7 ay hapis cezası istiyordu.

Kimlikleri açıklanmayan 4 bankacının karara itiraz edeceği belirtildi.

Mahkemenin, sanıkların, Rus müzisyen milyonlarca dolarla bankaya başvurduğunda bu durumdan kuşkulanıp kuşkulanmadıklarını kanıtlayamadığı, öte yandan şüphelenerek harekete geçme konusunda başarısız olduklarına hükmettiği belirtildi.

Yargıç, Roldugin'in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığı konusunda şüphe bulunmadığını söyledi.

İsviçre yasalarına göre, bankaların hesap sahibi veya paranın kaynağı hakkında şüpheleri varsa hesapları reddetmeleri veya kapatmaları gerekiyor.