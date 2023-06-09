VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BDDK Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
AB: Şengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
Cacharel İlkbahar & Yaz '23 Koleksiyonu
U.S. Polo Assn. ile “Çiçek Bahçesi Etkisi”
İmam Hatip Spor Oyunları ödülleri sahiplerini buluyor
09 Haziran 2023 Cuma 14:12:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 14:12:00

İsviçre Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 5 milyar franklık yardım paketini reddetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsviçre Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya destek için 5 milyar İsviçre frangı (5,5 milyar dolar) tutarındaki yardım paketini reddetti.

İsviçre basınında yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Dış Politika Komisyonu'nun beş ile on yıl sürmesi öngörülen bu yardım paketi önerisi reddedildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, karara ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, Ukrayna halkı için üç destek paketi hazırladığını ve devam eden savaş dolayısıyla yeniden yapılanma için ihtiyacın ne kadar olacağını öngöremediklerini kaydetti.

Cassis, "İsviçre, Ukrayna'ya halihazırda büyük bir mali katkı yaptı. İsviçre hükümeti 2025-2028 dönemi için Ukrayna ve bölge için şimdiden yaklaşık 1,5 milyar frank ayırdı." ifadelerini kullandı.

Yardım paketinin, insani yardım, sivil halkın korunması, mayın temizleme ve barışın inşası için kullanılması planlanıyordu.

Kararın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İsviçre Parlamentosu'nda yapacağı konuşmasına bir hafta öncesinde alındığı belirtildi.

Ukrayna'ya yardım konusunun 12 Haziran'da yeniden meclisin gündemine gelmesi öngörülüyor.

Etiketler : İsviçre Ukrayna Volodimir Zelenskiy
Gül elçisi oldu

Gül elçisi oldu
Bu kez güldürüyor

Bu kez güldürüyor
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Sahnede Güneş açtı

Sahnede Güneş açtı
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX