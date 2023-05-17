İsviçre medyasına göre Türkiye'deki seçimlerde ikinci turun favorisi Erdoğan

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, İsviçre basınında geniş yer bulmayı sürdürüyor.

Ülkede Fransızca ve Almanya yayınlanan gazetelerde, ilk turu birinci olarak bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turun da favorisi olduğu yönünde haberler yer alıyor.

İsviçre'nin resmi devlet televizyonu SRF'nin internet sitesindeki haberde, "Erdoğan ikinci tur seçimlerin favorisi" başlığı kullanılırken, bir diğer haberinde de hayal kırıklığına uğrayan muhalefet için tablonun "iç karartıcı" olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgedeki krizlere, kısa süre önce yaşanan büyük depremlere ve ekonomik zorluklara rağmen başarılı olduğu ve seçmenlerin Erdoğan'a güvenmeye devam ettiği belirtildi.

Blick gazetesi de "Erdoğan zafere beklenenden çok daha yakın" başlığını kullandı. Haberde, "Türkler pazar günü oy kullandı. Anketlerin aksine Erdoğan önde gidiyor ve muhtemelen iki hafta sonra yapılacak ikinci turu da kazanacak." ifadeleri yer aldı.

Gazetede, Türkiye konusunda uzmanların görüşlerine yer verilen bir diğer haberde muhalefette büyük bir hayal kırıklığı olduğu kaydedildi.

"Erdoğan psikolojik üstünlüğü ele geçirdi"

Fransızca yayınlanan Le Temp'in "Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan ikinci tur öncesinde yeniden favori" başlıklı haberinde Erdoğan'ın psikolojik üstünlüğü ele geçirdiği belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için güçlü bir pozisyona sahip olduğu ancak çekişmeli bir yarış olacağı ifade edildi.

Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger gazetesi, "muhalefetin milletvekili seçimlerinde çoğunluğu elde edemediğini, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmayı başarsa da manevra alanının sınırlı olacağını" yazdı.

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesi de "Erdoğan ikinci tura arkasındaki rüzgarla giriyor" değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda kazanan çıkmadı. Ancak görevdeki Erdoğan açık ara önde olduğu için 28 Mayıs'taki ikinci turun favorisi." ifadeleri yer aldı.

İsviçre basınında, seçimlerin güven içerisinde ve demokratik şekilde yapıldığına dair haberler de yer aldı.