İsveç'ten NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni

Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, İsveç hükümetinin, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.

Makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik." ifadeleri kullanıldı.

Makalede, şunlar kaydedildi:

"Moskova, jeopolitik hedeflerine ulaşmak için çok büyük askeri ve siyasi riskler alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, Avrupa'da modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik riski altındayız. Rusya yakın gelecekte de komşuları için tehdit oluşturmaya devam edecek. Putin'in toprak hırsının sınırlarının nerede olduğunu söylemek imkansız. Yakın çevremizdeki ciddi durumun ışığında böyle bir karar aldık."

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.

Finlandiya nisanda NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.