Terör destekçileri endişeli: Türkiye'ye boyun eğdik!

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05 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00

İsveç'ten itiraf niteliğinde sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan boyun eğdik

Kaynak: Star Gazetesi

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NATO anlaşması için 11 Eylül'de sandık başına gidilecek olan İsveç'te Türkiye hazımsızlığı ortaya çıktı. Sol Parti'nin sözcülerinden Hanna Gunnarsson, "Hükümetin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğmesinden son derece endişeliyiz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla NATO üyeliği talep eden İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti. Başvurularının Türkiye tarafından veto edilmesinin ardından Madrid'de kritik bir anlaşma imzalayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda terörle mücadele yasasında değişiklikler yapan ve ayrıca silah ihracatı ile ilgili olarak yeni bir yasal çerçeve hazırlatacak olan İsveç Başbakanı Andersson, ülkesindeki terörle mücadele yasalarının geçen yıllar içinde değiştirildiğini ve değiştirilmeye de devam edileceğini ifade etmişti.

İki ülkenin üyelik süreçleri devam ederken, NATO anlaşması için 11 Eylül'de sandık başına gidecek olan İsveç'te NATO tartışmaları arttı.

"TÜRKİYE'NİN ZAFERİ" RAHATSIZLIĞI

Varılan anlaşmalar, "Türkiye'nin zaferi" olarak nitelendirilirken İsveç'te yeni bir tartışma daha gündeme geldi.

11 Eylül'de NATO anlaşması için sandık başına gidilecek ülkede bir kez daha "Türkiye" hazımsızlığı ortaya çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre muhalefet partileri, yürütülen süreçte Türkiye'nin hakimiyetine tepki gösterdi.

Terör örgütlerine verdiği desteği sona erdirme sözünü veren İsveç hükümetini, bu nedenle eleştirmeye devam eden muhalefet partiler anlaşmaya imza atan Sosyal Demokratlar'a ateş püskürdü.

"TÜRKİYE'YE BOYUN EĞDİK"

Sol Parti'nin sözcülerinden Hanna Gunnarsson, cumartesi günü bir radyo kanalına verdiği demeçte "Hükümetin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğmesinden son derece endişeliyiz." dedi.

Gunnarsson'ın açıklamalarına diğer bir destek ise merkez sol partisi Yeşiller'den geldi. Yeşiller'den Maria Ferm bir seçim tartışması sırasında, "Erdoğan, İsveç'i yönetmemeli" sözleriyle Türkiye'nin masadaki zaferinden duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Etiketler : Gunnarsson Hanna Gunnarsson Cumhurbaşkanı Erdoğan
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