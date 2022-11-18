VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki yangın için taziye mesajı
Putin ile görüştü... "Teknik, hukuki, ticari değerlendirme yapılacak"
"Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak"
Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasındaki rolüne övgüler yağdı
Avrupa'da ailesi olmayan binlerce sığınmacı çocuk insan tacirlerinin eline düşüyor
Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı
"AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu
İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği
Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel emisyon izleme sistemi kuracak
Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile yollar ayrıldı
Kazakistan, referandumla değiştirilen sistemin ilk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
Helikopterler LHD ANADOLU gemisine konuşlandı
İstanbul havalimanları 10 ayda yolcusunu yüzde 59 artırdı
Dünya kuru üzüm üretiminin yüzde 24'ünü Türkiye yapacak
Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbahar renklerine büründü
ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri, Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalar arası balistik füze sonrası ...
Beyoğlu bombacısı saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Aşka bakışını anlattı
Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı
Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası arası
Türkiye'de ekim ayında 12 bin 443 şirket kuruldu
Musk'ın uzun çalışma saatleri çağrısının ardından Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor
İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kaynaklı olduğunu açıkladı
18 Kasım 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 10:30:00

İsveç'ten Irak'a iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 10 milyon dolar bağış

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma çabalarına destek vermek için Irak'a 10,2 milyon dolar bağışta bulundu.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Irak Tarım Bakanlığı Vekili Misak Abdulhüseyin, İsveç'in iklim değişikliğinden en çok zarar gören ülkelere yaptığı uluslararası yardımlar kapsamında Irak'a destek olduğunu belirtti.

Abdulhüseyin, 10,2 milyon dolarlık bağışın ülkenin orta ve güney kesimlerinde yerel halkın akıllı tarım programları geliştirmesine yardımcı olmak, su kullanımının iyileştirilmesi ve çiftçilerin ayakta kalma mücadelesine destek için kullanılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Irak Temsilcisi Salah el-Hac Hasan, hibe anlaşmasının FAO'nun iş birliğinde İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un katılımıyla başkent Bağdat'ta imzalandığını ifade etti.

Hasan, bağışın akıllı su kullanımı, yeni tarım teknikleri, yerel üretimin sorunsuz geliştirilmesi aracılığıyla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için önemli olduğunu belirtti.

Etiketler : isveç ırak iklim değişikliği bağış
18 yıllık imaj

18 yıllık imaj
Alçiçek Hatun'un duvarları var

Alçiçek Hatun'un duvarları var
Teoman'a dava şoku

Teoman'a dava şoku
Gözleme açtılar

Gözleme açtılar
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
Eleştiriler umurumda değil

Eleştiriler umurumda değil
Nostaljik paylaşım

Nostaljik paylaşım
'Hayatımda kimse yok'

'Hayatımda kimse yok'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX