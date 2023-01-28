28 Ocak 2023 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 18:30:00
İsveç'ten flaş NATO kararı
Kaynak: iha
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İsveç, NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile görüşmelere ara verildiği ifade edildi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO üyelik sürecini askıya aldığını bildirdi.
Billström, Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildiğini açıkladı
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