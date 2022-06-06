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06 Haziran 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 12:30:00

İsveç'te "YPG/PKK" krizi

Kaynak: AA

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İsveç'te Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in ülkenin tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirterek hükümetin Kakabaveh'in isteklerine boyun eğmemesi için öneri sundu.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önerisi, İsveç'in TV4 kanalında tartışıldı.

Siyasi parti liderlerinin katıldığı tartışma programında Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Magdalena Andersson'a terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile ilişkilerini kesmeleri için öneri sundu.

Kakabaveh'in İsveç'in tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirten Busch, şunları söyledi:

"Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'un gensoru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın. Biz de önümüzdeki 3 ay boyunca muhtemel hiçbir başka gensoruya destek vermeyeceğiz. Kakabaveh ile yapılan hayata geçirilmesi imkansız anlaşmalardan da hükmet kurtulacak."

Başbakan Andersson da teklifi memnuniyetle karşıladıklarını, ciddiye aldıklarını ve düşüneceklerini kaydetti.

- KAKABAVEH, GENSORU OYLAMASINDA JOHANSSON ALEYHİNDE OY KULLANACAK

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye 2 Haziran'da verdiği beyanatta, hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istemişti.

Hükümetten istediği tavizleri alamayan Kakabaveh, DN gazetesine yaptığı yeni açıklamada da hükümetin kendisine verdiği sözü tutmadığını ve salı günü yapılacak gensoru oylamasında Johansson aleyhinde oy kullanmaya hazırlandığını aktardı.

Aftonbladet gazetesine göre, Kabahaveh, bugün son kez Sosyal Demokrat Parti ile bir araya gelip, görüşmeler yapacak.

İsveç'in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin, İsveç'in uluslararası güvenliğinin Kakabaveh'in çözümlenemez anlaşmasına bağlı olmaması gerektiğine işaret ederek ülkenin kendi çıkarlarını düşünmesi gerektiğine vurguladı.

- JOHANSSON HAKKINDAKİ GENSORU ÖNERGESİ

Kamuoyunda, "İsveç'in çıkarları mı önemli, yoksa örgütlerin çıkarları mı?" şeklinde sorularla karşılaşan Kakabaveh'in İsveç Meclisini tıkaması sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu.

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Başbakan Andersson, Johansson hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse, hükümet olarak istifa edeceklerini açıklamıştı.

- SOSYAL DEMOKRAT PARTİ İLE KAKABAVEH ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

İsveç'te kasım ayında Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

Salı günü yapılacak gensoru önergesinde de Kakabaveh'in tek oyunun belirleyici olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Etiketler : Morgan Johansson YPG/PKK Kakabaveh İSVEÇ
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