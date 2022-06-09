VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ: Kira düzenlemesinin uzatılması söz konusu değil
Şentop, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi
Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 ana su havzasında 19 proje başlattı
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın 19 yıl hapsi istendi
Konya'da etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu
İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İsveç'te sağ seçmen YPG/PKK destekçisi milletvekillinden rahatsız
İsveç'te Türkiye korkusu!
Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı
Kira artışına sınırlama... Bakan Bozdağ detayları anlattı
AB Ukrayna'ya ek 205 milyon avro yardım taahhüt etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti
Azerbaycanlı avukat, 80 ülkeden hukukçuların cübbelerini biriktirdi
Eğitimde ya da iş gücünde yer almayan gençler için destek programı
Salgın sürecinde e-ticarete ilgi arttı
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Özbek: Galatasaray'da zafer dolu günlere gideceğimizden eminim
'Jurassic World: Hakimiyet' izleyiciyle buluşacak
Ticari ilişkiler donduruldu
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a tarihi rest!
Yunanistan'a çok sert tepki: Bu ikiyüzlülüktür
Milli Hızlı Tren geliyor
09 Haziran 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 17:00:00

İsveç'te sağ seçmen YPG/PKK destekçisi milletvekillinden rahatsız

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç'te sağ seçmenin, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Anket şirketi Demoskop'un Genel Müdürü Nelsson, Kakabaveh'in konumunun, Türkiye ile yürütülen NATO'ya üyelik müzakerelerini olumsuz etkileyeceği yönünde sağ seçmende büyük bir korku bulunduğunu belirtti.

Anket şirketi Demoskop'un yaptığı araştırma, İsveçli sağ seçmenin, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasına, İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü NATO'ya üyelik müzakerelerinin karıştırılmasının yanlış olduğu görüşünü taşıdığını ve bu süreçte Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsızlık duyduğunu gösterdi.

Demoskop Genel Müdürü Karin Nelsson, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç solunda, muhalefetteki sağ partilerce seçimlere üç ay kala Johansson hakkında gensoru verilmesinin büyük hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Kakabaveh'in meclisteki oylamalarda belirleyici bir role sahip olmasının, sağ seçmenin endişelerini arttığına işaret eden Nelsson, "Sağ seçmen, Johansson hakkındaki gensoru önergesinde NATO tartışmalarının ön plana çıkması ve burada Kakabaveh'in belirleyici olmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyor." ifadelerini kullandı.

Nelsson, Kakabaveh'in konumunun, Türkiye ile yürütülen NATO'ya üyelik müzakerelerini olumsuz etkileyeceği yönünde sağ seçmende büyük bir korku bulunduğunu belirtti.

Kritik bir dönemde Johansson hakkındaki gensoru önergesinin, İsveç halkının genel anlamda siyasete güvenini de çok düşürdüğünü söyleyen Nelsson, "Kutuplaşma derinleşiyor. İsveç halkı arasında ilk kez duygularını açıkça ifade edenlere şahit oldum. Bu beni çok şaşırtırken, siyasete güven de yüzde 35'e kadar düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

Kakabaveh, 2019'da İslam karşıtlığı yüzünden Sol Partiden ihraç edilmişti.

Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, Kakabaveh'in İslam karşıtı söylemlerinin parti politikalarına büyük zarar verdiğini belirterek partiyle ilişkisinin kesilmesine karar verdiklerini söylemişti.

Etiketler : Anket şirketi Demoskop İSVEÇ TÜRKİYE PKK NATO
Doğuma masajla hazırlanıyor

Doğuma masajla hazırlanıyor
İlk şarkımı Sezen yazdı

İlk şarkımı Sezen yazdı
Yüşra dövüş kulübünde

Yüşra dövüş kulübünde
Ayrılmadık

Ayrılmadık
Yıldız'a selam duruşu

Yıldız'a selam duruşu
Mutluluğa 'Yıldırım' düştü

Mutluluğa 'Yıldırım' düştü
İlk KKTC heyecanı

İlk KKTC heyecanı
Kero'ya sürpriz pasta

Kero'ya sürpriz pasta
İşleri geri çevirmiyorum

İşleri geri çevirmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX