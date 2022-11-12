VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
12 Kasım 2022 Cumartesi 16:43:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 16:43:00

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti.

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

Etiketler : isveç terör örgütü pkk ypg
Listeleri zincirleyecek

Listeleri zincirleyecek
Ayça Boz'uldu

Ayça Boz'uldu
Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na

Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na
üç yıl sonra vizyonda

üç yıl sonra vizyonda
Şampiyonluk kupası Demet'te

Şampiyonluk kupası Demet'te
Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

Bana beyin kanaması geçirteceksiniz
3 yıl sonra tekli

3 yıl sonra tekli
‘İrem'e sinir olmuştum'

‘İrem'e sinir olmuştum'
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX