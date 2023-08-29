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İsveç'te Süryani televizyonu editörü Ego, provokatör Momika'nın arka planını anlattı
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29 Ağustos 2023 Salı 13:01:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 13:01:00

İsveç'te Süryani televizyonu editörü Ego, provokatör Momika'nın arka planını anlattı

Kaynak: AA

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İsveç'ten yayın yapan Assyria TV Editörü Ego, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar düzenleyen Momika'nın, Irak'ta tüm Hristiyan kuruluş ve kurumlardan kovulan Irak asıllı bir Süryani olduğunu ve terör örgütü PKK ile ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Dikran Ego, AA muhabirinin Salwan Momika hakkındaki sorularını yanıtladı.

    Irak'ta her gittiği Hristiyan kurum ve kuruluşta birçok sorun çıkarıp, buralardan kovulan Momika'nın "psikolojisinin bozuk ve karanlık bir kişi" olduğunu anlatan Ego, bu kişinin Bağdat'ta "İmam Ali" milis grubuna katıldığını belirtti.

    "İmam Ali" milis grubunda kendisini Hristiyanların milis lideri olarak tanıtan Momika'nın burada da tutunamadığını dile getiren Ego, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının İsveç'te yaşayan Süryaniler tarafından büyük tepkiyle karşılandığını kaydetti.

    Ego, "Süryanilerin İsveç'te bulunan kilise, kurum ve kuruluşları, Momika'nın provokasyonlarını sert bir dille kınadı ve dışladı. Süryaniler maddi ve manevi destek vermediği için Momika, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını Tiktok'tan canlı yayımlayarak para kazanıyor. Bunu kendisi de basına verdiği demeçlerde dile getirdi." diye konuştu.

    Momika'nın terör örgütüyle ilişkisi

    Ego, "Süryanilerin İsveç'te bulunan kilise, kurum ve kuruluşları, Momika'nın provokasyonlarını sert bir dille kınadı ve dışladı. Süryaniler maddi ve manevi destek vermediği için Momika, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını Tiktok'tan canlı yayımlayarak para kazanıyor. Bunu kendisi de basına verdiği demeçlerde dile getirdi." diye konuştu.

    Ego, İsveçli akademisyen Carll Drot'un Momika'dan söz ettiği bir rapora da işaret ederek, "İsveçli Carll Drot isimli akademisyen, 2014 ve 2017 arasındaki Irak'ta Süryani milisler arasında yaptığı araştırmada Salwan Momika'ya da yer verdi. Drot raporunda, Momika'nın Süryaniler arasında bir yerlere gelmek isteyen şiddet yanlısı hilekar, psikopat zavallı bir figür olduğunu belirtmiş. Hatta Momika, Drot'a verdiği demeçte, Süryanilerden nefret ettiğini vurgulamış." dedi.

    Bu raporda adı geçen ve Süryanileri temsil ettiğini iddia eden Dawronoye isimli grubun, terör örgütü PKK tarafından kurulduğunun bilindiğine dikkati çeken Ego, "Süryanilere hiçbir faydası olamayan, sadece PKK'lılara hizmet eden bir grupta da görev yapan Momika'nın, PKK ile organik bağı bulunuyor." dedi.

    Müslüman gençle boks karşılaşması kurgu değil gerçek

    Momika ile Müslüman bir genç arasında geçen ve sosyal medyada çok izlenen boks karşılaşmasına da değinen Ego, sözlerine şöyle devam etti:

    ''İsveç'in Södertälje kentinde mahkeme önünde Salwan Momika'yı döven Iraklı Abbas adında Müslüman bir genç. Medyada çok tartışılan bu görüntünün tiyatro olduğu öne sürüldü, fakat bu dövüş tiyatro değildi, gerçekti. Tespitlerime göre, bunlar sosyal medyada birbirlerine hakaret edip tartıştıktan sonra dövüşmek için randevulaşmışlar. Abbas da olay yerine boks eldivenleriyle hazır gelmiş. Zaten Abbas, sonradan yaptığı sosyal medya paylaşımlarında olayın tiyatro olmadığını söyledi ve İsveç basınında bu yönde çıkan haberleri yalanladı."

    Etiketler : Irak Salwan Momika psikolojisi bozuk
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