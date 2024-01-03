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03 Ocak 2024 Çarşamba 14:58:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 14:58:00

İsveç'te son 25 yılın en soğuk günü yaşandı

Kaynak: AA

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Bugün, "İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü" olarak kayda geçti.

İskandinav bölgesinde sıcaklıklar art arda iki gün eksi 40 santigrat derecenin altına düşerken bugün, kayıtlara "İsveç'te son 25 yılın ocak ayı içindeki en soğuk günü" olarak geçti.

İsveç'in TT haber ajansına göre, İsveç Laponyası'ndaki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde hava sıcaklığı, eksi 43,6 santigrat dereceye düştü.

Söz konusu sıcaklık, 1999'dan bu yana ocak ayında ülkede kaydedilen en düşük sıcaklık oldu.

İsveç'in kuzeyindeki yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta bölgesinde de dün sıcaklık eksi 41,6 derece kaydedilmişti.

Nikkaluokta da Norveç'in kuzeyinden İsveç ve Finlandiya üzerinden Rusya'ya kadar uzanan Laponya'da yer alıyor.

Ülkede ocaktaki en düşük sıcaklık, eksi 49 ile 27 Ocak 1999'da Finlandiya sınırı yakınındaki Karesuando kasabasında ölçülmüştü.

Etiketler : isveç soğuk gün kayıt
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