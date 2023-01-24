İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Yemen ve Ürdün'de protesto edildi

VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
İhtiyaç sahipleri için çırpınan aşçı imam
WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi düşmeyecek
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
"Genel seçimlerden zaferle çıkarak hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
İspanya'da sağlık ve adalet çalışanlarının süresiz grevleri gündelik yaşamı felç ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Ağrı'da askeri araç devrildi, iki asker şehit oldu
"Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz"
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturması bir üst mahkemeye taşınacak
"İzmir İktisat Kongresi 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanac...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Atsup'tan dayanışma teşekkürü
Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
Hudut birlikleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılanlara müdahale etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki kilise yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesa...
"Ukrayna'ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
İran'dan AP'nin "Devrim Muhafızları" adımına tepki: Avrupa için pahalıya mal olacak
Dünyada 5 milyar kişi kalp hastalığı ve ölüm riskini artıran trans yağlara karşı korunmasız
Başkan Erdoğan'ın İsveç tepkisi dünya basınında
24 Ocak 2023 Salı 10:40:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 10:40:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Yemen ve Ürdün'de protesto edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Ürdün ve Yemen'de binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılması Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto yürüyüşüyle kınandı.

Başkent Amman'daki İsveç Büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteriye katılan protestocu grubu, "Kur'an'ımız düsturumuz, feda olsun ruhlarımız", "Allah'ın kitabını yakanın elleri kurusun", "Resulullah bizi Kuran ile canlandırdı" yazılı pankartlar taşıdı.

Ürdün Parlamentosu Milletvekili, Salih el-Armuti, "Burada eylemimiz, İsveç'i kınamak ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirmek içindir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZİ MEMNUN ETTİ"

İsveç'in bizzat kendisinin de terör yaptığını dile getiren Armuti, şunları söyledi:

"Bu uluslararası barış ve güvenliğin ihlal edilmesi, kin ve nefreti kışkırtmaya yönelik bir meydan okuma demektir. Bunun fikir ve ifade özgürlüğü altında yer alması mümkün değildir. Arap dünyası da uluslararası toplum gibi istenilen düzeyde değil. Bunun telafisini Türkiye'de ve bu sistemin sessizliği karşısında örnek bir duruş sergileyen Türk halkında buluyoruz. İsveç Büyükelçisi'ni çağıran bir Arap yönetimi duydunuz mu? İsveç Büyükelçisi'nin bölgemizden kovulduğunu duydunuz mu? İsveç'te vuku bulan olayı bir terör olarak nitelendiren resmi bir bildiri duydunuz mu?"

Türkiye hükümeti ve halkını selamlayan Armuti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da konuya ilişkin açıklamalarınin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

YEMEN

Yemen'in başkenti Sana'daki Yemen Kapısı Meydanı'nda düzenlenen protestoya katılan binlerce gösterici, İslami sembollere ve kutsallara hakaret edilmesine karşı sloganlar atarak, Müslümanlara, bu tür saldırılara karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Protestoda konuşma yapan İran destekli Husiler tarafından göreve getirilen Yemen Müftüsü Şemsuddin Şerefuddin, bu kirli işlerin Allah, resulü, kitabı ve ümmet düşmanları tarafından yapıldığına işaret ederek olayı kınadı.

Müslüman alimlerin ümmeti yönlendirme konusundaki sorumluluklarını yerine getirmelerini isteyen Şerefuddin, İslam ülkelerine de İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesmeleri çağrısında bulundu.

Müslüman halkları harekete geçmeye çağıran Yemen Müftüsü şunları dile getirdi:

"Müslümanların yöneticilerinin sert bir adım atmaksızın Kur'an-ı Kerim'e karşı bu saldırıya seyirci kalmaları caiz değildir."

Şemsuddin Şerefuddin, İsveç yönetimine de böyle çirkin uygulamaların tekrar edilmesine engel olunması için icraatları yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Ayrıca Sana'daki yürüyüşle ilgili bir de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kur'an'ı Kerim'in yakılması olayının arkasında Batı'ya hakim olduğu ifade edilen Siyonist Lobi'nin olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Batılı yöneticilere de Allah'a ve onun son peygamberine ve kitabına karşı kötü davranışları durdurmaları çağrısı yapıldı.

Aşırı sağcı parti lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Etiketler : isveç kuranı kerim yemen tunus protesto
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Müzikal buluşma

Müzikal buluşma
Hilal Altınbilek kazaya karıştı

Hilal Altınbilek kazaya karıştı
Karne kutlaması

Karne kutlaması
Eski rol arkadaşına övgü

Eski rol arkadaşına övgü
Konsere vize engeli

Konsere vize engeli
At çiftliğinde klip çekti

At çiftliğinde klip çekti
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor

Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Enerjik İrem

Enerjik İrem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX