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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması New York'ta protesto edildi
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30 Ocak 2023 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 09:45:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması New York'ta protesto edildi

Kaynak: AA

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ABD'nin New York kentindeki İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan Müslümanlar, İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını protesto etti.

Manhattan'daki İsveç temsilciliğine mehter marşı eşliğinde yürüyen Türk vatandaşlarının da bulunduğu Amerikalı Müslümanlar, Başkonsolosluğun bulunduğu bina önüne üzerinde Kur'an-ı Kerim olan siyah bir çelenk bıraktı.

Temsilcilik önünde namaz kılan ve tekbir getiren topluluk, "Biz bütün kutsal kitaplara saygılıyız", "Medeni haklar her zaman medeni değildir", "Nefret nefreti doğurur", "Kur'an'ı ya da İncil'i yakma, onları oku" yazan pankartlar taşıdı.

Türk vatandaşlarını temsilen İngilizce açıklama yapan Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Melih Bektaş, "İfade özgürlüğünün yanlış yorumunun altına gizlenerek işin kolayına kaçan, dünyanın neresine giderseniz gidin cahil ve bağnaz denilen bu tür insanları görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Dünyada çoğunluğun iyi insanlardan oluştuğunu ve dünyayı iyiliklerle yaşanır kıldıklarını belirten Bektaş, Paludan hakkında, "Bildiğim kadarıyla bu aşağılık, hayatında muhtemelen hiç sevilmemiş. Bu nedenle aptalca şeyler yapıyor. Daha fazla başka bir kelime, açıklama veya ifade aramaya gerek yok." diye konuştu.

Diğer Müslüman ülke vatandaşları da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa karşı tepkilerini dile getirirken, Türk vatandaşları ise İsveç hükümetinin "İslam'ın mukaddes kitabına yapılan saldırıya sessiz kalışını ve uygunsuz bahanelerini" protesto ettiklerini belirtti.

Etiketler : isveç kuranı kerim new york protesto
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