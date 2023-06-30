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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta ikinci defa protesto edildi
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30 Haziran 2023 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 23:08:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta ikinci defa protesto edildi

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İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk günüde bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci kez protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve saldırıyı gerçekleştiren Irak uyruklu Salvam Momika'yı protesto etmek üzere ikinci kez toplandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen protestolarda göstericiler, Kur'an-ı Kerim, Irak bayrağı ve Şii lider Mukteda Sadr'ın posterlerini kaldırarak, saldırıyı gerçekleştiren Salvam Momika'nın iadesini talep etti. Ellerinde Kur'an-ı Kerim taşıyan protestocular İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binası önünde toplanarak "Kur'an'a evet" sloganları attı.

IRAK'TAN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NA ÇAĞRI

Öte yandan Iraklı yetkililer Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin İslam İş Birliği Örgütü'nü olağanüstü toplantıya çağırdı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı görüşmek için İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan başka bir açıklamada Stockholm'deki cami önünde Kur'an'ın yakılması eyleminin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Etiketler : Kuran-ı Kerim ırak isveç Kuran-ı Kerim
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